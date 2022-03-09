РИАМО - 9 мар. Суд признал 46-летнего жителя Долгопрудного виновным в преступлениях, предусмотренных статьями 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью) и 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего), сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По информации следствия, с декабря 2020 года по январь 2021 года мужчина совершал преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

В рамках расследования были проведены допросы, проверки показаний с участием обвиняемого, судебно-медицинские и психолого-психиатрические экспертизы.

За совершенные преступления мужчина получил 12 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строго режима, а также штраф на возмещение морального вреда в 1 млн рублей.