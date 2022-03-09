РИАМО - 9 мар. На станции «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии метро организуют полноценный транспортно-пересадочный узел, обеспечивающий пересадку между «салатовой» веткой столичной подземки, МЦД-1 и наземным общественным транспортом, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Для создания ТПУ железнодорожную станцию Лианозово планируется перенести на 350 м в сторону Московской области со строительством 2 новых пассажирских платформ и 2 подземных вестибюлей. Северный вестибюль планируется интегрировать со станцией метро. Южный вестибюль будет совмещен с подземным пешеходным переходом через Лианозовский проезд, открытым в мае 2020 года», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, после завершения работ пересесть с метро на МЦД можно будет всего за 2-3 минуты. Будущей станцией «Лианозово» смогут воспользоваться 26 тыс. жителей кварталов Лианозова и Дмитровского района.

Бочкарев отметил, что сейчас на станции завершают земляные работы и укладку монолитного железобетона, также ведется гидроизоляция будущего станционного комплекса.

Строящуюся станцию в среду осмотрел столичный градоначальник Сергей Собянин. Он подчеркнул, что по результатам продления «салатовая» ветка увеличится почти вдвое: вместо 14 станций, которые были в 2010 году, на ней будут работать 26 станций.

«Сейчас мы работаем на последнем участке 3 станций до «Физтеха», это п. Северный. Все 3 станции находятся уже достаточно в хорошей степени строительства. Проходка вся выполнена. Теперь задача стоит: завершить станционные работы и запустить в 2023 году. <…> Стройка важная, эти 3 станции будут обслуживать почти полмиллиона населения, 6 районов Москвы», - заключил Собянин.

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