РИАМО - 9 мар. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева новый детский сад «Пчелка» в Мытищах открылся раньше срока – в среду, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«В микрорайоне 17А ЖК «Новое Медведково» в Мытищах открылся детский сад №79 «Пчелка». Сад рассчитан на 200 мест», – сказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

По ее словам, долгожданный детсад сократит очередь в микрорайоне для детей от 3 до 7 лет.

«Микрорайон быстро застраивается, много семей с детьми – социальная инфраструктура необходима. Новый сад жители ждали. Здание просторное, современное. В детсаду будут действовать дополнительные программы, чтобы ребята могли потом пойти в школу уже подготовленными», – отметила Каклюгина.

Она добавила, что в трехэтажном здании учреждения располагаются музыкальный и физкультурный залы, а также компьютерный класс. Есть все необходимое для комфортного пребывания детей.