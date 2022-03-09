РИАМО - 9 мар. В Подмосковье разработали меры поддержки для строительной сферы. Все они уже согласованы, заявил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

«Мы проработали меры поддержки строительных организаций в бюджетной сфере. Они всеми согласованы. Это увеличение авансирования до 50%, по всем контрактам - 30%, при корректировке проекта можно получить еще 20%», - сказал Локтев во время совещания губернатора региона Андрея Воробьева с руководящим составом правительства и главами городских округов.

Он отметил, что в Подмосковье меняют подход к регулированию цен. Ранее раз в 6 месяцев цены утверждались, теперь это будут делать 2 раза в месяц.

«Также мы будем сопровождать оплаты с казначейских счетов. Введем оперативное согласование замены оборудования с последующим согласованием в Мособлэкспертизе», - уточнил Локтев.

Кроме того, меняется подход к выносу инженерных коммуникаций, это позволит значительно сократить сроки, добавил Локтев.

«По импортозамещению мы совместно с подрядными организациями проводим ежедневный мониторинг рынка по замене на отечественные материалы. Мы понимаем, что 85% материала можно приобрести у отечественного производителя», - сказал Локтев.

Он отметил, что не менее 60% представительств производств находятся на территории Московской области.

«Это те компании, с кем можно и нужно работать. Также совместно с подрядчиками ищем аналоги в Азии или российские материалы», - заключил Локтев.

По его словам, основная задача - осуществить импортозамещение систем автоматизации, диспетчеризации, индивидуальных тепловых пунктов, насосов, видеокамер, видеосерверов, систем контроля доступа, пожарные и охранные сигнализации.