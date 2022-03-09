РИАМО - 9 мар. На строящейся станции «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии метро началось возведение монолитных конструкций, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В частности, выполняется устройство бетонного основания станционного комплекса – здесь уже уложено порядка 1 тыс. кубометров бетона», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что участок продления «салатовой» ветки метро протяженностью около 6 км готов уже на четверть. Он пролегает от действующей станции «Селигерская» до «Физтеха».

«Тоннелепроходка на участке уже завершена, продолжаются активные работы по строительству всех 3 станций – помимо «Физтеха» это «Лианозово» и «Яхромская», – напомнил Бочкарев.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что сейчас на станции «Физтех» продолжаются вынос инженерных сетей из зоны строительства, разработка грунта, монтаж ограждающих конструкций и крепление котлована.

«На «Лианозово» уже полностью выполнены вынос инженерных коммуникаций и установка ограждающих конструкций котлована, завершается разработка грунта, а готовность монолитных конструкций станционного комплекса оценивается на 2/3», – отметил Кравцов.

Он пояснил, что на третьей станции этого участка – «Яхромской» – работы идут в соответствии с планом.

Продление линии до станции «Физтех», которая появится на территории поселка Северный, позволит разгрузить Дмитровское шоссе, а также северные участки «зеленой» и «серой» линий столичной подземки.

Запуск новых станций улучшит транспортную доступность районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский и Лианозово, а также поселка Северный, сократив время поездки в центр до 20 минут.

В среду строящуюся станцию «Лианозово» осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что проект продления Люблинско-Дмитровской линии – один из крупнейших в столичном метростроении. Ветка увеличится с 14 существовавших в 2010 году станций до 26.

«Большая часть этой работы уже выполнена и запущена. Сейчас мы работаем на последнем участке 3 станций до «Физтеха», это п. Северный. Все 3 станции находятся уже достаточно в хорошей степени строительства», – подчеркнул Собянин.

Он уточнил, что участок планируется запустить в следующем году. Он будет обслуживать почти полмиллиона человек.