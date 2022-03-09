РИАМО - 9 мар. На строящейся станции «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии метро началось возведение монолитных конструкций, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
«В частности, выполняется устройство бетонного основания станционного комплекса – здесь уже уложено порядка 1 тыс. кубометров бетона», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он добавил, что участок продления «салатовой» ветки метро протяженностью около 6 км готов уже на четверть. Он пролегает от действующей станции «Селигерская» до «Физтеха».
Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что сейчас на станции «Физтех» продолжаются вынос инженерных сетей из зоны строительства, разработка грунта, монтаж ограждающих конструкций и крепление котлована.
«На «Лианозово» уже полностью выполнены вынос инженерных коммуникаций и установка ограждающих конструкций котлована, завершается разработка грунта, а готовность монолитных конструкций станционного комплекса оценивается на 2/3», – отметил Кравцов.
Он пояснил, что на третьей станции этого участка – «Яхромской» – работы идут в соответствии с планом.
Продление линии до станции «Физтех», которая появится на территории поселка Северный, позволит разгрузить Дмитровское шоссе, а также северные участки «зеленой» и «серой» линий столичной подземки.
Запуск новых станций улучшит транспортную доступность районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский и Лианозово, а также поселка Северный, сократив время поездки в центр до 20 минут.
В среду строящуюся станцию «Лианозово» осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что проект продления Люблинско-Дмитровской линии – один из крупнейших в столичном метростроении. Ветка увеличится с 14 существовавших в 2010 году станций до 26.
«Большая часть этой работы уже выполнена и запущена. Сейчас мы работаем на последнем участке 3 станций до «Физтеха», это п. Северный. Все 3 станции находятся уже достаточно в хорошей степени строительства», – подчеркнул Собянин.
Он уточнил, что участок планируется запустить в следующем году. Он будет обслуживать почти полмиллиона человек.
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