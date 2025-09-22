Виноват телефон: почему россияне перестали доверять друг другу

В соответствии с опросом Аналитического центра (АЦ) ВЦИОМ, уменьшается количество жителей России, которые доверяют окружающим. Число таких людей снизилось до 49%, причины этого явления « Вечерней Москве » перечислила клинический психолог Зулия Лоикова.

Она отметила, что россияне испытывают чувство доверия, когда ощущают надежность, безопасность и предсказуемость. Если у них отсутствуют сомнения в определенных людях, то они готовы «пойти с ними в разведку».

Россияне доверяют тем, чьи действия соответствуют тому, что те говорят. Результаты опроса АЦ ВЦИОМ говорят, что между незнакомцами упал уровень доверия, подчеркнула психолог.

Россияне начали меньше взаимодействовать друг с другом. Они передвигаются по улице и в общественном транспорте, погрузившись в смартфоны. Люди почти «отсутствуют» в настоящем мире. Также реже общаются со встречающимися незнакомцами, отметила Лоикова.

Молодые люди, в отличие от более взрослого поколения, не видят смысла в том, чтобы поговорить со случайным человеком о погоде или инфляции. Члены семьи за обеденным столом нередко «сидят» в смартфонах, отметила психолог.

В прошлом людям регулярно нужно было поддерживать контакт с близкими и дальними родственниками. Теперь в этом отсутствует необходимость из-за развития технологий, считает Лоикова.

По информации АЦ ВЦИОМ, пять лет назад большинству окружающих доверяли 55% опрошенных жителей России. Со скептицизмом к людям относились только 41% опрошенных. В 2025 году их уже 46%.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.