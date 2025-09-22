Воропанов рассказал, когда включат отопление в Подмосковье

Министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов предложил начать подключать отопление на социальных объектах региона уже с 23 сентября.

«Предлагаю с завтрашнего дня подключать объекты социальной инфраструктуры и, соответственно, МКД подключать с 29 по 1 число», — рассказал Воропанов на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее Воробьев сообщил, что цифровая приемная позволяет видеть все заявки на подключение, аварии и так далее — это важное слагаемое в модернизации ЖКХ.

«Это диспетчерская, <…> где работают два подготовленных, грамотных, компетентных сотрудника, у которых есть и все push-уведомления, и цифровая карта», — сказал Воробьев.

