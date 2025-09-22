Каширские долголеты выступили на областном арт-фестивале

Ансамбль «Журавушка» из подмосковной Каширы принял участие в областном Арт-фестивале «Осень — художник вдохновения», который состоялся в городе Балашиха, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Это мероприятие собрало участников из самых разных уголков Подмосковья, создав атмосферу творческого единства и обмена опытом среди талантливых исполнителей и художников.

Наш коллектив выступил в номинациях вокал и поэзия, продемонстрировав высокий уровень исполнительского мастерства и творческий подход. Участники ансамбля проявили себя не только как певцы и чтецы, но и как настоящие артисты, которые способны передать настроение и эмоции через свое творчество. Их выступления вызвали заслуженное внимание и аплодисменты.

Фестиваль стал настоящим праздником вдохновения и искусства, объединившим людей, влюбленных в творчество. Долголеты показали разнообразные таланты — от актерского мастерства до музыкальных и художественных навыков, что сделало событие насыщенным и запоминающимся для всех гостей.

Присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Записаться на любое занятие в Кашире можно по телефону: 8 (49669) 28-147.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.