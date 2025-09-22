Секреты мезальянса: психолог раскрыла подводные камни шрекинга

Кандидат психологических наук, доцент кафедры ПНИПУ Елена Расторгуева заявила, что суть «шрекинга» — ситуации, когда люди выбирают романтических партнеров, в чем-то заведомо им уступающих, — состоит в стремлении к компенсации собственных недостатков, сообщает «Вечерняя Москва» .

«Первое, что приходит на ум — это новая вариация некрасивой подружки, задача которой оттенять внешность более популярной девушки. Разве это не усиливает комплексы обеих сторон отношений? Ведь по итогу один (красавец) чувствует себя благодетелем, второй — обязанным за этот выбор. Могут ли на таком фундаменте вырасти счастливые отношения?» — сказала эксперт.

По ее словам, на траекторию отношений гораздо сильнее влияют не первоначальные характеристики партнеров, будь то схожесть или различие. Решающую роль играют внутренние резервы личности, стремление к росту, а также внешние обстоятельства, включая материальное благосостояние.

В истории можно найти немало примеров успешных союзов, где партнеры изначально казались разными, и, наоборот, печальных разрывов между людьми, идеально совместимыми по всем критериям. Безусловно, в неравных отношениях присутствует потенциальный риск, но его реализация полностью зависит от действий и усилий вовлеченных сторон, заключила психолог.

