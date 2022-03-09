РИАМО - 9 мар. Гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса в пункт приема в Одинцове приносят жители всех возрастов, они оставляют записки для будущих владельцев, а дети передают игрушки. Перед волонтерами стоит задача узнавать, какие предметы и кому нужны, чтобы максимально оказывать помощь, сообщила руководитель центра по сбору гуманитарной помощи Екатерина Скорикова.

Скорикова сама является уроженкой Донбасса. В 2014 году, когда начались боевые действия, она переехала в Россию - на территорию Московской области. На Донбассе у нее остались бабушка, отец и множество родственников и близких.

«Когда вновь начались боевые действия, я обратилась к Андрею Робертовичу (глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов – ред.) с просьбой открыть пункт сбора помощи для беженцев в Одинцове. Андрей Робертович поддержал меня, подключил местное бизнес-сообщество. Депутаты фракции «Единая Россия» оперативно среагировали, и 21 февраля мы уже направили первую гуманитарную помощь жителям Донбасса», — сказала Екатерина Скорикова в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она отметила, что гуманитарную помощь в пункт приема приносят представители всех возрастных групп. Многие в вещах оставляют записки для их будущих владельцев, дети передают свои игрушки. Волонтер добавила, что многие из неравнодушных жителей, которые приносят вещи, остаются в центре, чтобы помогать добровольцам на постоянной основе.

«Наша задача — оперативно узнать, какие предметы нужны, и доставить их в пункт размещения. Мы всегда на связи с Главным управлением социальных коммуникаций, и мы точно знаем, кому помочь адресно», — рассказала Скорикова.

По ее словам, беженцы, прибывающие с Донбасса, узнают, куда и к кому можно обратиться за помощью.

На территории Московской области для помощи беженцам из ЛНР и ДНР организовано 130 пунктов сбора гуманитарной помощи.