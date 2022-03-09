РИАМО - 9 мар. Дом-интернат для слепоглухих детей и молодых инвалидов в Сергиево-Посадском округе, а также 2 психоневрологических интерната в Егорьевске и Раменском округе отремонтируют в 2022 году, сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

«Что касается Сергиева Посада – это большой дом-интернат для слепоглухих детей – президентское поручение. В прошлом году мы завершили первый этап – открыли 5 корпусов и сделали частично благоустройство. В этом году этот объект будет продолжен. Отремонтируем общежития, мастерские. Будем доделывать благоустройство», – сказала Каклюгина в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Другим социальным объектом, включенным в программу капремонта по предписанию Роспотребнадзора, стал Денежниковский психоневрологический интернат в Раменском округе. Комплексное обновление учреждения включит в себя капремонт корпуса, замену лифтового оборудования и ремонт пищеблока. Открытие объекта запланировано на 30 ноября 2022 года.

Также в программу капремонта на текущий год вошел Колычевский психоневрологический интернат в Егорьевске. Комплексный ремонт учреждения проводится с целью увеличения числа мест, после обновления интернат сможет вместить в себя на 63 пациента больше, чем ранее. Открыть объект планируют к 30 ноября 2022 года.