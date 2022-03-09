РИАМО - 9 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил активно информировать представителей малого и среднего бизнеса региона о возможностях кредитования.

«Я уверен, что главный вопрос по горячей линии будет касаться получения кредита. Например, на пополнение оборотных средств или на подготовку более длительных инвестиционных циклов. <...> Правительство Российской Федерации особое внимание акцентирует на поддержке импортозамещения», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он поручил правительству региона информировать представителей малого и среднего бизнеса о возможностях получения кредитов.

Ранее Воробьев сообщал, что в Подмосковье особое внимание необходимо уделить поддержке предприятий малого и среднего бизнеса. По его словам, предпринимателям необходимо четко разъяснить все доступные меры поддержки и возможности для их получения.

В Подмосковье разработают меры поддержки для бизнеса в текущей ситуации>>