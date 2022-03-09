РИАМО - 9 мар. В Подмосковье особое внимание необходимо уделить поддержке предприятий малого и среднего бизнеса, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Все, что касается антикризисных мероприятий. Вы все видите, какое беспрецедентное давление. Наша задача – обратить внимание на каждое предприятие. Будь то малое или среднее, или крупный бизнес, чтобы не допустить тревоги у тех, кто работает на этих предприятиях. И оказать максимальную поддержку», – сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что президент РФ и федеральные власти будут принимать меры по обеспечению бесперебойной работы и кредитованию.

«Прошу блок, который отвечает за инвестиции, как и прежде находиться в тесном контакте для того, чтобы дать максимальные разъяснения по федеральным нормам, которые уже предусмотрены, и подготовить наши региональные меры для нашего бизнеса», – заключил губернатор.