В Венгрии заявили, что не откажутся от энергопоставок из РФ

В Венгрии заявили, что не откажутся от энергопоставок из РФ, но страна открыта к диверсификации энергоносителей, сообщает РИА Новости .

С таким заявлением выступил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

«Диверсификация для нас важна… Это ни в коем случае не означает, что мы заменяем дешевые и надежные источники более дорогими и менее надежными», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Венгрия снова стала той страной, которая помешала Евросоюзу ввести санкции против России, а также заблокировала решение предоставить Украине «военный кредит» на 90 млрд евро. Это было сделано из-за блокирования Киевом транзита нефти по трубопроводу «Дружба».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.