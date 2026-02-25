Уиткофф заявил, что он и Кушнер намерены встретиться с Умеровым в четверг

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер намерены встретиться с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым в Женеве в этот четверг, сообщает RT .

«Я приезжаю в Женеву с Джаредом в этот четверг, мы вылетаем в среду вечером… Я разговаривал с Рустемом — каждый день, буквально, и попросил у него получить разрешение от Зеленского на встречу в Женеве», — отметил он.

По его словам, целью встречи будет продолжение диалога по теме мирного соглашения.

С 17 по 18 февраля в Женеве состоялись трехсторонние переговоры РФ — США — Украина. Возглавляющий российскую делегацию Владимир Мединский после этого сказал о сложных, но конструктивных дискуссиях и анонсировал новую встречу.

