РИАМО - 9 мар. Сбор гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик нужно продолжить. Такое поручение дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы соответственно дальше должны комплектовать (гуманитарную помощь – ред.) и, если есть такой запрос, и есть желание, самое главное, наших жителей – это очень доброе дело», - сообщил губернатор во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

По его словам, в Подмосковье уже собрали почти 400 тонн гуманитарной помощи для населения Донбасса.

Ранее сообщалось, что самыми популярными продуктами в рамках гуманитарной помощи являются сахар, макароны, консервы.