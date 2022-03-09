РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 мар. Инспектор группы профессиональной подготовки отдела по работе с личным составом УМВД России по Королеву капитан внутренней службы Анастасия Казакул стала золотым призером Всероссийских открытых соревнований по лыжным гонкам «Динамовская лыжня - 2022», сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу.

Анастасия Валерьевна служит в органах внутренних дел с 2002 года.

Она имеет звание мастера спорта международного класса по лыжным гонкам, является бронзовым призером этапа Кубка мира, серебряным призером первенства мира среди юниоров, победителем Континентального кубка Европы в общем зачете, призером чемпионата России по лыжным гонкам.