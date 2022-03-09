РИАМО - 9 мар. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов рассказал о работе Бойцовского молодежного центра, в котором размещен пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев из ЛНР и ДНР.

«Мы находимся в Бойцовском молодежном центре, где с 24 февраля работает пункт помощи сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донецка и Луганска», – сказал Иванов.

Он добавил, что в центре сбора помогают 25 волонтеров ежедневно с 09:00 до 19:00. Центром руководит Екатерина Скорикова, которая с 2014 года переехала из Донбасса в Московскую область.

Первую гуманитарную помощь центр направил 22 февраля жителям Донбасса.

«Гуманитарную помощь приносят люди совершенно разных возрастов – мамы, пенсионеры, школьники», – добавила руководитель центра по сбору гуманитарной помощи Екатерина Скорикова.

Она подчеркнула, что многие люди, которые приносят гумпомощь, остаются помогать в центре на постоянной основе.

Центр также оказывает помощь людям, которые самостоятельно приехали с Донбасса и разместились в Одинцовском округе Подмосковья.