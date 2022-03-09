РИАМО - 9 мар. В Подмосковье ведется большая работа по капитальному ремонту школ, в соответствующей программе участвует свыше 300 школ, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сейчас реализуется большой президентский проект по капитальному ремонту школ. Это очень важный проект для Подмосковья», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что в программе участвуют более 300 школ.

Ранее вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина сообщила, что до 1 сентября на территории 42 городских округов Подмосковья отремонтируют 66 школ. Исполнители ремонта на каждом объекте уже определены, 60 контрактов заключены, оставшиеся 6 находятся в процессе оформления.