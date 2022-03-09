РИАМО - 9 мар. На территории Московской области в ежедневном режиме ведется мониторинг цен на строительные материалы. Данные о подорожании оперативно направляют в ФАС и прокуратуру, заявил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

«В строительной отрасли задачи связаны с ростом цен на материалы и контролем за осуществлением импортозамещения. Мы в ежедневном режиме осуществляем мониторинг изменения цен на строительные материалы», - сказал Локтев в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что ежедневно поддерживается оперативная связь с руководителями компаний.

«При выявлении необоснованного увеличения цен на стройматериалы и оборудование более чем на 15% данные направляются в ФАС и прокуратуру на проверку», - заключил Локтев.