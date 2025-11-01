Празднование гола Мостового стал ответом на нападение

Поступок, однако, не остался без внимания судьи, и футболист получил за него желтую карточку.

23 октября на игрока было совершено нападение с попыткой похищения. Футболист сумел дать отпор злоумышленникам и сбежать, после чего преступники скрылись. Двумя днями позже, 25 октября, та же группа похитила предпринимателя Сергея Селегеня, зятя бывшего спикера петербургского заксобрания Вячеслава Макарова. Преступники, угрожая пистолетом, надели на него наручники и потребовали выкуп в 10 миллионов рублей. Мужчине удалось перевести часть суммы, но в этот момент машину с похитителями блокировали сотрудники полиции, которые вышли на след по заявлению очевидца.

В результате спецоперации были задержаны все подозреваемые, включая еще одного сообщника в Кудрово.