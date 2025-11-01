Рэпер P. Diddy получил в тюрьме «унизительную» работу

Даже после перевода рэпера Шона Комбса, известного как P. Diddy, в федеральную тюрьму США с улучшенными условиями, его время в Форт-Диксе вряд ли будет простым и легким. Рэперу досталась «унижающая» работа в тюремной прачечной, сообщает Super со ссылкой на TMZ.

Осужденному артисту придется заниматься стиркой грязной одежды и белья других заключенных. В публикации говорится, что простая ручная работа может стать для P. Diddy серьезным испытанием, так как на свободе он делегировал помощникам даже простые вещи.

В ходе судебного разбирательства по его уголовному делу федеральные обвинители указывали на то, что артист не мог самостоятельно включить свой телефон на зарядку или взять бутылку воды без помощи целого штата ассистентов.

Помимо этого, издание получило в свое распоряжение первое фото Шона Комбса с момента его ареста в сентябре 2024 года. На изображении видно, что у артиста действительно появилась седая борода, что соответствует изображениям, сделанным во время судебных заседаний.

Ранее сообщалось, что рэпер может выйти на свободу раньше срока, который ему назначил суд.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.