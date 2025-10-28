Рэпер P. Diddy может выйти на свободу раньше срока

Американский рэпер P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) может выйти на свободу раньше ожидаемого срока, сообщает ТАСС .

Как пишет ABC News, музыкант может принять участие в программе лечения от зависимости от запрещенных веществ. В этом случае его наказание может уменьшиться на год.

В октябре суд в Нью-Йорке приговорил рэпера к 50 месяцам тюрьмы и штрафу в размере 500 тыс. долларов. Его признали виновным в перевозке женщин для занятия проституцией.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что P. Diddy просил президентского помилования.

P. Diddy — американский рэпер, певец, автор песен, музыкальный продюсер, актер и предприниматель. Он родился в Гарлеме в семье учительницы и отставного военного ВВС США.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.