РИАМО - 9 мар. Консервы, сахар, макароны, вода и крупы чаще всего входят в гуманитарную помощь для беженцев из ЛНР и ДНР, сообщила министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе.

«Логично, что по количеству собранных товаров на первом месте конечно же продовольствие»,- рассказала Швелидзе в ходе совещания губернатора Подмосковья с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она добавила, что в число продовольственных продуктов входят крупы, сахар, макароны, вода и консервы.

Также часто в гуманитарную помощь входят средства личной гигиены: детские товары – питание и средства по уходу за ребенком.