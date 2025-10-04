Боролась с интернетом: в Екатеринбурге женщина устроила погром в магазине

В Екатеринбурге странная женщина устроила погром в магазине. Всю свою агрессию она направила на провода, сообщает Е1.ru .

Инцидент произошел в одном из магазинов на улице Сыромолотова. На опубликованных кадрах видно, как женщина дергает за провода, отрывая их от стен. При этом она не обращает внимания на людей, которые пытались остановить ее криками.

Неадекватную женщину вывел из магазина один из посетителей. В результате действий горожанки в магазине пропал интернет.

В правоохранительных органах заявили, что не получали информацию об инциденте.

