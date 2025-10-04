Три человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком в Москве
Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы
Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на северо-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Предварительно, прошедшей ночью 32-летняя женщина за рулем легкового автомобиля марки Kia не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с большегрузом.
В результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров иномарки. Еще один пассажир экстренно госпитализирован.
Прокуратура держит на контроле ход и результаты процессуальной проверки по факту смертельной аварии.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.