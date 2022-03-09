РИАМО - 9 мар. Из Подмосковья уже отправили 140 тонн гуманитарной помощи в Ростов и более 100 тонн гумпомощи в ДНР и ЛНР, а также Украину, сообщила министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе.

«Из 375 собранных тонн 140 уже отправили в распределительный центр в Ростов, откуда помощь идет по всей стране», – сказала Швелидзе в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она добавила, что еще более 100 тонн продуктов и вещей в рамках гуманитарной помощи было отправлено в Луганскую и Донецкую народные республики, а также Украину.

В сборе гуманитарной помощи участвуют жители Подмосковья – они уже собрали 150 тонн, представители бизнеса – 65,7 тонн, депутаты и региональные отделения партии «Единая Россия» – 160 тонн.