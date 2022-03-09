РИАМО - 9 мар. Строительство социальных объектов на территории Подмосковья идет в графике, задержек в данном процессе нет, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Социальные объекты – мы продолжаем их строительство. У нас все по плану. Самое главное, чтобы все эти объекты были вовремя сданы и готовы в полном объеме», – сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Губернатор отметил, что всего на сегодня строится 58 объектов, из них 16 объектов здравоохранения.

«Строятся они в графике. Точнее даже с опережением, как мы и стремимся делать», – заключил Воробьев.