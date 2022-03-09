РИАМО - 9 мар. Около 400 тонн гуманитарной помощи отправили в Луганскую и Донецкую народные республики из Подмосковья за 5 дней, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За 5 с небольшим дней собрали практически 400 тонн различного гуманитарного груза, который очень востребован и уже отправлен в Донецкую, Луганскую народную республики», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что активную работу ведет ресурсный центр гуманитарной помощи.

«У нас 130 мест в Московской области, где можно принять участие (в этой работе - ред.)», - заключил Воробьев.

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