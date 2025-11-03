Лидер США считает «замечательным» развитие двусторонней торговли с Россией

В интервью телеканалу CBS News американский лидер выразил уверенность, что президент России Владимир Путин также заинтересован в развитии двусторонней торговли.

«Я думаю, что он хотел бы. Я думаю, он хотел бы прийти и торговать с нами. И он хотел бы заработать много денег для России», — отметил Трамп, подчеркнув, что считает такую перспективу «замечательной».

Отвечая на вопрос о методах торгового давления, американский президент заявил: «Думаю, что это работает с Путиным», но при этом констатировал, что страны «особо не ведут дела» друг с другом.

Трамп назвал сложившуюся ситуацию нерациональной, указав на минимальные объемы взаимной торговли.