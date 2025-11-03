Трамп уверен, что дни правления Николаса Мадуро во главе страны сочтены
Трамп заявил о скором уходе Мадуро с поста президента Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS выразил уверенность в скором завершении пребывания Николаса Мадуро на посту главы Венесуэлы, сообщает РИА Новости.
На прямой вопрос о том, считает ли он дни венесуэльского лидера сочтенными, американский президент ответил: «Я бы так сказал, да. Да, я так думаю».
Это заявление прозвучало на фоне ужесточения санкционного давления Вашингтона на Каракас и переброски американских военных кораблей в Карибский регион.
Ранее сообщалось о подготовке порта для использования американскими военными.