Трамп уверен, что дни правления Николаса Мадуро во главе страны сочтены

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS выразил уверенность в скором завершении пребывания Николаса Мадуро на посту главы Венесуэлы, сообщает РИА Новости .

На прямой вопрос о том, считает ли он дни венесуэльского лидера сочтенными, американский президент ответил: «Я бы так сказал, да. Да, я так думаю».

Это заявление прозвучало на фоне ужесточения санкционного давления Вашингтона на Каракас и переброски американских военных кораблей в Карибский регион.

Ранее сообщалось о подготовке порта для использования американскими военными.