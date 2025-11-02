Пентагон модернизирует порт в Пуэрто-Рико и на Виргинских островах

США создают военный плацдарм на Карибах для операций против Венесуэлы

Согласно анализу спутниковых снимков, американские военные начали масштабную модернизацию заброшенной военно-морской базы «Рузвельт Роудс» в Пуэрто-Рико, закрытой более 20 лет назад.

Строительные работы, начавшиеся 17 сентября, включают замену покрытия рулежных дорожек и взлетно-посадочной полосы, что свидетельствует о подготовке к увеличению интенсивности полетов военной авиации. По данным Bloomberg, на базе уже размещены истребители-невидимки F-35B и грузовые самолеты C-17 Globemaster III.

Параллельно ведется укрепление инфраструктуры в гражданских аэропортах Пуэрто-Рико и на Виргинских островах, расположенных примерно в 800 км от Венесуэлы. В аэропорт имени Рафаэля Эрнандеса доставлены мобильная диспетчерская вышка и средства связи, используемые в зонах боевых действий.

Эксперты оценивают текущую американскую группировку в Карибском море в 16 тысяч военнослужащих при поддержке восьми военных кораблей, атомной подлодки и авиации, включая стратегический бомбардировщик B-52. Это крупнейшее развертывание сил США в регионе с 1994 года.

Ранее президент США Дональд Трамп угрожал ударами по территории Венесуэлы под предлогом борьбы с наркотрафиком, хотя позднее отрицал планы нападения. Москва призвала сохранить конфликт в мирном русле, подчеркнув опасность эскалации.