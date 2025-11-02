Песков: РФ и Венесуэлу связывают различные договорные обязательства

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что у России и Венесуэлы есть различные договорные обязательства, сообщает ТАСС .

Ранее газета The Washington Post написала, что лидер Венесуэлы Николас Мадуро направил президенту России Владимиру Путину обращение, где попросил поставить в страну ракеты, радары и самолеты.

«В данном случае у нас действительно осуществляются контакты с нашими друзьями из Венесуэлы», — сказал пресс-секретарь президента.

В октябре ГД РФ ратифицировала Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Венесуэлой. Как уточнил замглавы МИД России Сергей Рябков, это очень важно, так как наблюдается беспрецедентное силовое, а еще прямое военное давление на Венесуэлу со стороны Штатов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.