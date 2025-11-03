Президент США: необходим серьезный подход в отношениях с Москвой и Пекином

В интервью телеканалу CBS News американский лидер подчеркнул, что оба руководителя требуют серьезного отношения.

«Оба жесткие, оба умные. Они оба очень сильные лидеры. Это не те люди, с которыми можно играть. Это люди, к которым нужно относиться очень серьезно», — заявил Трамп, отвечая на вопрос о том, с кем ему сложнее вести дела. Повторяя свою оценку, он добавил: «Это серьезные люди. Это жесткие, умные лидеры».

Ранее Трамп высказался за активизацию торговых отношений с Россией.