РИАМО - 9 мар. Производитель провода на основе высокотемпературных сверхпроводников ООО «С-Инновации» и разработчик спецэлектроники ЗАО «Научно-производственная фирма «Доломант» получили статус якорных резидентов столичных технопарков, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Благодаря присвоению статуса предприятия будут платить налог на прибыль в городской бюджет по ставке 13,5% вместо 17%. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

ООО «С-Инновации» получило статус якорного резидента технопарка «Слава», расположенного в столичном районе Черемушки. Компания производит провод на основе высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП), в том числе для токоограничивающих устройств, генераторов, накопителей энергии и магнитных систем.

ВТСП-провод второго поколения является наиболее технологически совершенным сверхпроводниковым материалом. За счет своих свойств ВТСП открывают новые рыночные сегменты, делая возможным создание быстродействующих токоограничителей и сверхлегких систем электродвижения.

Предприятие ООО «С-Инновации» занимает площадь в 1 186 кв. м. В компании работают 49 человек. В планах – создание новой производственной линии. Прогнозируемый объем инвестиций в предприятие составит более 650 млн рублей.

ЗАО «Научно-производственная фирма «Доломант» стало якорным резидентом технопарка «Полюс» в столичном районе Коньково.

Компания занимается разработкой и серийным производством спецэлектроники – от встраиваемых вычислительных модулей до многофункциональных корпусированных систем. В число выпускаемой предприятием продукции входят встраиваемые спецвычислители, бортовые и панельные ПК, моноблоки, дисплеи, защищенные планшетные компьютеры и коммутаторы.

Площадь занимаемых предприятием площадей составляет 1 005 кв. м. В компании работают 233 человека. В планы предприятия входят модернизация производственной линии и текущий ремонт помещений. Прогнозируемый объем инвестиций в компанию составит 10 млн рублей.