Baza: около 100 военных попытались сбежать из воинской части в Краснодаре
В Краснодаре около 100 российских военных со статусом СОЧ (самовольное оставление части) попытались сбежать из воинской части, сообщает Baza.
Военные, которые самовольно оставили воинскую часть, сломали забор и проникли на территорию военной комендатуры.
По предварительным данным, они не были вооружены. О жертвах и пострадавших не сообщается.
Отмечается, что территория военной комендатуры оцеплена со всех сторон силами Росгвардии и полицейскими машинами.
Ранее в Белгородской области силовики разыскивают военного по имени Сергей, который убил одного сослуживца и ранил другого, после чего сбежал.