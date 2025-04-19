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Baza: около 100 военных попытались сбежать из воинской части в Краснодаре

В Краснодаре около 100 российских военных со статусом СОЧ (самовольное оставление части) попытались сбежать из воинской части, сообщает Baza .

Военные, которые самовольно оставили воинскую часть, сломали забор и проникли на территорию военной комендатуры.

По предварительным данным, они не были вооружены. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Отмечается, что территория военной комендатуры оцеплена со всех сторон силами Росгвардии и полицейскими машинами.

Ранее в Белгородской области силовики разыскивают военного по имени Сергей, который убил одного сослуживца и ранил другого, после чего сбежал.