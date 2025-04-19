Пентагон сократит число американских военных в Сирии

Пентагон подтвердил, что сократит число военных в Сирии до менее 1 тыс. в ближайшие месяцы, сообщает РИА Новости .

«Этот продуманный и учитывающий обстоятельства процесс позволит сократить присутствие США в Сирии до менее 1 тыс. военнослужащих в ближайшие месяцы», — заявили в Пентагоне.

При этом отмечается, что Центральное американское командование будет готово продолжать наносить удары по остаткам ИГИЛ* в Сирии.

Ранее Президент России Владимир Путин во время встречи с Эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани прокомментировал ситуацию в Сирии. Российский лидер заявил, что Москва хотела бы сделать все для суверенитета, независимости и территориальный целостности САР.

* Террористическая организация, запрещенная в России.