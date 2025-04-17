Путин заявил о желании видеть Сирию суверенным государством

Президент России Владимир Путин во время встречи с Эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани прокомментировал ситуацию в Сирии. Российский лидер заявил, что Москва хотела бы сделать все для суверенитета, независимости и территориальный целостности САР, сообщила пресс-служба Кремля.

«И хотели бы вместе с Вами обсудить возможность оказания помощи сирийскому народу, в том числе и гуманитарного характера», — добавил президент, обращаясь к эмиру.

В ходе переговоров Путин также подчеркнул, что Москва и Доха улучшают взаимоотношения еще с давнего времени. По словам главы России, Катар также является одним из главных партнеров нефтегазовой компании «Газпром», а власти эмирата инвестировали свыше 1 млрд долларов в российскую экономику.

Российско-катарские переговоры проходят в Кремле. Тамим Бен Хамад Аль Тани находится в России с официальным визитом.