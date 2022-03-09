РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мар. Спортсменка из Подольска заняла первое место в дисциплине СЗ-60 на первенстве Московской области по всестилевому каратэ, теперь она будет представлять Подмосковье на первенстве России, сообщили в культурно-досуговом центре «Южный».

6 марта в МАУС «Одинцовский спортивно-зрелищный комплекс» в Одинцове прошло первенство Московской области по всестилевому каратэ. Состязания являются квалификационными, отборочными на первенство России по всестилевому каратэ. В турнире принимали участие спортсмены от 12 лет.

За право представлять область от Подольска боролась Кристина Карпова из секции «Каратэномичи/мачида» культурно-досугового центра «Южный». Она показала блестящий результат и заняла первое место в дисциплине СЗ-60. Карпову наградили грамотой министерства физической культуры и спорта Московской области.

Теперь спортсменке предстоит серьезная подготовка к соревнованиям российского уровня.