РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 мар. Сотрудниц и посетительниц гипермаркета «Глобус» в Балашихе поздравили с Международным женским днем, волонтеры и казаки раздали женщинам около 500 тюльпанов, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Таким образом региональный ресурсный центр (РРЦ) «Волонтеры Подмосковья» поддержал всероссийскую акцию «Вам, любимые!». Данная акция проходит в гипермаркете «Глобус» 4 год подряд.

«Мы подарили несколько сотен цветов девушкам, мамам, бабушкам, поздравили их с замечательным весенним праздником и пожелали добра, тепла, уюта. Чем больше даришь добра, тем больше получаешь в ответ», - сказала руководитель РРЦ «Волонтеры Подмосковья» Елена Жарова.

С праздником женщин поздравили волонтеры Балашихи и Подмосковья, городское хуторское казачье общество и отделение мотоклуба «Ночные волки» Железнодорожного.

Президент отделения мотоклуба Михаил Медведев отметил, что сделать подарок женщине и получить в ответ ее улыбку — это вдвойне приятно.

«Таким образом ты даришь не только себе, но и женщинам хорошее настроение. Сначала видишь в глазах удивление, а потом оно меняется на благодарность», — подчеркнул Медведев.

В завершение акции сотрудники гипермаркета поздравили с праздником волонтеров «серебряного» возраста. Для них организовали сладкие угощения с чаепитием в ресторане торговой сети.