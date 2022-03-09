РИАМО - 9 мар. В выходные температурный фон в столице и Подмосковье начнет меняться в сторону потепления. Местами пройдут небольшие осадки, сообщила специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

В четверг среднесуточная температура воздуха в регионе будет ниже нормы почти на 7 градусов. Холодной будет и пятница.

«В выходные морозы пойдут на убыль, потому что атмосферное давление немного понизится, и мы будем находиться между антициклонами. В субботу, 12 числа, при переменной облачности ночью без существенных осадков, а вот днем уже местами возможны небольшие осадки», – рассказала Позднякова РИА Новости.

В субботу ночью в Москве ожидается минус 10-8 градусов, по области – до минус 13 градусов. Днем столбики термометров в городе поднимутся выше нуля, по области мороз еще сохранится.

В воскресенье давление будет также выше нормы, погода будет облачной, возможен снег.

«Отрицательные температуры в ночные часы еще составят порядка минус 3-5 градусов в Москве, по области до минус 8. Дневная температура в городе будет положительной, по области до минус 2 градусов», – отметила синоптик.

На следующей неделе в регионе будет уже на 2 градуса теплее нормы.