«Единая Россия» поздравила трудовые коллективы и династии с Днем труда Подмосковья

Традиционно День труда Московской области отмечается в третью субботу апреля. Этот праздник является символом единства и уважения к труду, а также напоминанием о важности вклада каждого работника в развитие региона, передает пресс-служба партии.

Депутатский корпус и партийные активисты приняли участие в торжественных мероприятиях, чтобы лично поздравить сотрудников и их семьи. Встречи прошли в тёплой атмосфере, где работники делились своими достижениями и планами на будущее.

Секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов в преддверии праздника в Военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения» встретился с трудовой династией Махнухиных–Удальских–Неверовых. Их общий трудовой стаж на предприятии — 106 лет. Главе династии Елене Михайловне Махнухиной вручили благодарность от Московской областной Думы.

«В 1967 году 16-летняя Елена пришла в „НПО машиностроения“ и трудится там до сих пор. Долгое время она работала чертёжником, потом стала инженером. С будущим мужем Сергеем познакомилась тоже на работе — он был ведущим инженером-конструктором. Поддерживая друг друга, полвека вместе они вносили огромный вклад в создание специальной техники и укрепление обороноспособности нашей страны. В прошлом году Сергея Николаевича не стало. Дочь тоже пошла по стопам родителей — Алиса Сергеевна уже 33 года работает в „НПО машиностроения“. За это время она занимала разные должности, а сейчас заведует складом инструментального отдела. Супруг Алисы Сергеевны, Виталий Валерьевич, семь лет трудится в цехе обработки пластмасс. Их дети тоже продолжили традицию и пришли сюда: Михаил Юрьевич — инженер-конструктор третьей категории, а Мария Юрьевна — юрисконсульт. Такие крепкие династии — залог процветания „НПО машиностроения“, опора Подмосковья и всей России», — сказал Брынцалов.

Кроме того, на торжественном мероприятии, посвящённом Дню труда, Игорь Брынцалов вручил награды Губернатора Московской области и Мособлдумы трудовым династиям, работникам сфер образования, культуры, здравоохранения и спорта, а также отметил представителей предпринимательского сообщества.

В Мытищах первый заместитель секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России», депутат Мособлдумы Денис Перепелицын также поздравил трудовые династии.

«Подмосковное отделение „Единой России“ запустило программу „Успех в единстве поколений“, направленную одновременно на сохранение традиций и внедрение новых подходов. И здесь труд — одно из ключевых звеньев, основа процветания каждого нашего города. Особую гордость составляют трудовые династии — те семьи, где из поколения в поколение передаются не только профессиональные навыки, но и особая ответственность, преданность своему делу. Именно такие люди создают экономическую стабильность и социальное благополучие», — прокомментировал Перепелицын.

В Центральном доме культуры посёлка Лотошино при поддержке местного отделения партии «Единая Россия» торжественно отметили День труда Подмосковья. Гостей мероприятия приветствовали глава муниципального округа Лотошино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Екатерина Долгасова и депутат Государственной Думы Сергей Колунов.

В Лыткарине мероприятие прошло в «Центре молодёжи». В зале присутствовали представители самых разных профессий — те, кто ежедневно делает город лучше: строит, лечит, учит, создаёт, наводит порядок, обеспечивает безопасность, развивает культуру и спорт.

Оно состоялось при участии депутата Мособлдумы, члена фракции «Единая Россия» Владимира Жука. Он поблагодарил жителей Лыткарина за труд, отметил ветеранов, стоявших у истоков развития округа, и поддержал молодёжь, продолжающую славные традиции городских предприятий и учреждений.

Кроме того, в рамках Дня труда в городских округах партийцы участвовали в субботниках. Особое внимание уделялось приведению в порядок мемориалов и воинских захоронений героев Великой Отечественной войны.

Так, субботник прошел у стелы «Город воинской славы» в Дмитрове. В мероприятии участвовали депутат Московской областной Думы Александр Орлов, депутаты фракции «Единая Россия» Петр Прокопык и Роман Сунгуров, участник предварительного голосования «Единой России» Николай Миньков, сторонники партии и активисты «Молодой Гвардии».

«Поддержание чистоты и порядка в местах памяти — наш долг перед историей и героями. Этот год для нас особенный — уже через несколько недель весь мир отметит 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Такие совместные акции объединяют людей и помогают сохранить память для будущих поколений. Памятная стела „Город воинской славы“ — это наша гордость, символ мужества и стойкости наших предков, защищавших Родину. Мы обязаны беречь и уважать эти святые места, чтобы память о подвигах никогда не угасала», — отметил Александр Орлов.

В Можайске депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова, местный партактив, сторонники, школьники и жители округа приняли участие в патриотическом субботнике по благоустройству мемориала в селе Семёновское.

В Павловском Посаде субботники охватили 15 локаций округа: от дворовых территорий школ до парков и отдалённых уголков, куда редко добираются коммунальные службы.

«Месяц субботников заметно преобразил наш округ — стало чище, уютнее, а главное, мы смогли уделить особое внимание важным для всех местам памяти. К 9 Мая все памятники будут приведены в порядок: где-то провели косметический ремонт, где-то облагородили прилегающую территорию. Наша цель — встретить 80-летие Победы с достоинством, в чистоте и уважении к истории. Эти места заслуживают заботы, а мы помним и действуем», — подчеркнул депутат Совета депутатов, член фракции «Единая Россия» Павел Ненашев.