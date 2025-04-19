ВС РФ поразили испытательный полигон украинского ОТРК «Сапсан»

Российские военные нанесли удар по испытательному полигону украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан». В результате атаки также были поражены норвежские зенитные системы NASAMS, которые обеспечивали защиту комплекса, сообщает Министерство обороны России.

По информации ведомства, для выполнения удара применялись высокоточные средства поражения как с наземных, так и с морских платформ, а также беспилотники. Все запланированные цели были успешно уничтожены в ходе операции.

Ранее ВС РФ вернули под свой контроль населенный пункт Олешня Курской области.