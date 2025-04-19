Mash: Дмитрия Лукина убили во время работы над сценарием «Счастливы вместе»

Бывший участник телепроекта «Дома-2» Дмитрий Лукин был убит в ходе работы над сценарием нового сезона известного сериала «Счастливы вместе». Совместная работа с коллегой переросла из застолья в конфликт с поножовщиной, сообщает Mash .

Обвиняемым по уголовному делу проходит 51-летний Станислав Б. 13 апреля Лукин навестил товарища в его квартире, расположенной на Щелковском шоссе, и предложил отметить Вербное воскресенье.

По словам Станислава, они взяли водки, пива и закуски, а затем вернулись домой, чтобы в ходе застолья обсуждать сценарий нового сезона «Счастливы вместе». Однако пьяный Лукин начал проявлять агрессию в отношении товарища и своей девушки, с которой разговаривал по телефону.

Кроме того, Дмитрий попросил у Станислава 50 тыс. рублей в долг до зарплаты, но получил отказ. После этого Лукин набросился на оппонента сначала с кулаками, а потом схватил нож. Мужчины в ходе ссоры разгромили квартиру и порезали друг друга ножом. При этом обвиняемый настаивает, что защищался. Он вызвал скорую помощь, как только Лукин упал и не смог подняться.

Согласно данным следствия, всего на теле убитого зафиксировали более 50 ножевых ранений. Станислава с многочисленным травмами экстренно доставили в больницу и подключили к аппарату ИВЛ. После выписки его арестовали и отправили в СИЗО.