РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 9 мар. За прошедшие сутки в Щелкове выявили 1 случай коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 14 805 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Подмосковье с 6 по 9 марта выявлено 2 915 случаев Covid-19, в том числе за минувшие сутки - 506 случаев.

За все время пандемии в Московской области подтверждено 949 024 случая инфицирования коронавирусом. Скончался 14 381 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 884 010 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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