В поселке Гжель Раменского округа открылась выставка работ участников «Активного долголетия»

В музейно-выставочном центре Дом Салтыкова открылась экспозиция под названием «Познавая красоту». На выставке представлены творческие работы в исполнении талантливых участников «Активного долголетия» из ДК «Строитель», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Зрители могут увидеть пейзажи и натюрморты, выполненные в самых разнообразных техниках рисования, от классической акварели и масляной живописи до современных экспериментов с акрилом и пастелью.

«Я куратор выставки „Активного долголетия“ и преподаватель, которая вела у них пять лет. То есть работу, которую мы выставили, в течение пяти лет мы вместе с „Активным долголетием“ готовили, делали, рисовали, лепили. Наша программа была во многом ещё и обучающая, это не просто как развлечение. Женщины приходили и сами захотели обучаться. Мы с ними проходили разные техники, виды — и рисунка, и живописи. И в общем-то, я хочу сказать, что все участницы выставки очень талантливы», — рассказала Анастасия Ковшарёва, куратор выставки.

Помимо живописных полотен, особое место на выставке занимают керамические изделия, шкатулки, игрушки и светильники. Все это — результат кропотливой работы и творческого поиска.

Данная выставка свидетельствует о том, что возраст — не преграда для искусства и самовыражения. Это возможность увидеть мир глазами мудрых, опытных и по-прежнему увлеченных жизнью людей. Экспозиция будет работать до 15 мая.

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