Врач-гастроэнтеролог рассказала о вреде витаминов в энергетиках

В энергетические напитки нередко добавляют витамины, чаще всего аскорбиновую кислоту и витамины группы В, реже — витамин Е. Это может создавать иллюзию пользы, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«На деле витаминизированные энергетики — не более чем маркетинговый ход. Такие напитки порой содержат витамины в дозах, превышающих суточную потребность, что может вызвать тошноту, сыпь, нарушение пищеварения», — сказала Кашух.

Она добавила, что в энергетиках много сахара, таурина и кофеина. Эти вещества обладают тонизирующим действием, но в большом количестве вредны для организма.

«В одной полулитровой банке напитка может быть до 60 г сахара — больше рекомендованной дневной дозы. Энергетики способствуют развитию ожирения, ухудшают состояние зубов, создают лишнюю нагрузку на почки, сердечно-сосудистую и нервную систему», — предупредила врач.

Кашух отметила, что регулярно употребляющий такие напитки человек часто становится эмоционально нестабильным, у него ухудшается сон, может повыситься артериальное давление и нарушиться сердечный ритм. Негативное влияние энергетиков на организм значительно превышает потенциальную пользу от содержащихся в них витаминов.

«Детям и подросткам не рекомендуется употреблять энергетические напитки. С 1 марта их официально запретили продавать лицам до 18 лет. Взрослым стоит ориентироваться на рекомендации производителя: на банках с такими напитками указывают допустимое суточное количество, обычно это одна банка. Энергетики не стоит пить ежедневно, одновременно с ними не рекомендуется употреблять сладости и другие напитки, содержащие кофеин, чтобы не превысить дозу сахара и тонизирующих веществ», — заключила специалист.

Ранее стало известно, что регулярное употребление энергетиков приводит к развитию острого гепатита из-за содержащегося в напитках витамина В3. Печень является наиболее чувствительным к напитку органом. В том числе от энергетиков страдают сердечно-сосудистая и нервная системы.