РИАМО - 9 мар. В феврале в столице произошел самый резкий рост средней стоимости «квадрата» на рынке массовых новостроек как минимум с 2014 года. За месяц 1 кв м подорожал на 5% (281 тыс. рублей), сообщает пресс-служба компании «Метриум».

Все типы квартиры обновили рекорды по средней стоимости. Еще в январе квадратный метр стоил 261 тыс. рублей.

Предыдущий резкий скачек был зафиксирован в 2014 году, тогда стоимость «квадрата» в марте выросла на 4,8% - со 144 тыс. до 151 тыс. рублей. В дальнейшем на рост стоимости недвижимости влияло подорожание доллара.

У роста цен в феврале есть несколько причин.

«С одной стороны, мы наблюдали высокий спрос в течение месяца, который привел к сокращению в продаже наиболее доступных вариантов жилья, что повлияло на рост средних расценок. С другой стороны, многие застройщики поспешили отреагировать на девальвацию рубля в конце февраля резким ростом цен», - пояснила управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.