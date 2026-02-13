Рост цен на первичную недвижимость в России достиг 8,7%

Набиуллина: цены на первичное жилье в России выросли на 8,7% в 2025 г

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что в 2025 году стоимость жилья в новостройках на территории России увеличилась на 8,7%, сообщает Постньюс .

Она отметила, что этот показатель обогнал общий уровень инфляции. При этом Банк России наблюдал повышение активности на рынке жилья, обусловленное изменениями условий льготный ипотеки.

«И вот такое ускорение у нас было и в прошлом, когда начинало обсуждаться ужесточение условий льготной ипотеки. Мы видели активизацию спроса, и такая активизация спроса на жилищные кредиты — она раньше была недлительной. Думаем, что и сейчас будет не очень длительной», — отметила глава ЦБ РФ.

Ранее Набиуллина заявляла, что ипотечное кредитование станет широкодоступным для большинства граждан лишь после стабильного и долговременного снижения инфляции.

