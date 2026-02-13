Десяткам машин пробило колеса из-за скрытых водой ям в Подмосковье

Один из водителей рассказал, что на данном участке шоссе в сторону Ярославля наблюдается массовое пробитие колес. В нескольких ямах, глубина которых достигает 20 см, скопилась вода, из-за этого их нельзя заметить заранее.

По словам водителей, в этом месте собралось множество автомобилей, многие из них вынуждены вызывать эвакуаторы. При этом экстренные службы на месте нет.

На опубликованных кадрах видно, как на обочине скопились автомобили с пробитыми колесами. При этом их количество только увеличивается.

«Машины кидает после удара на соседние полосы. На скорости очень резкий удар. Я перестроился из левого ряда в правый и тут же резкий удар получил. Скорость — 90 км/ч. Мою машину чуть не выбросило на соседнюю полосу. Я остановился через несколько метров, где уже были десятки машин с пробитыми колесами. Благо свои остались на месте, но что по подвеске — еще не знаю», — сказал один из пострадавших.

